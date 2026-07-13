Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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13.07.2026 11:54:49
Bis zu 50.000 Stellen: VW-Chef nennt erstmals Zahl zu möglichem Personalabbau
Gegenüber den Beschäftigten drohte Konzernchef Blume mit dem Abbau von bis zu 50.000 Stellen weltweitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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