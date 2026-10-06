PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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06.10.2026 10:13:19
Bis zu 5000 Stück pro Jahr: US-Rüstungsfirma will Marschflugkörper in Leipzig produzieren
Die Zeitenwende infolge des russischen Angriffskriegs sorgt in Deutschland für einen Ausbau der Rüstungsindustrie. In Leipzig siedelt sich nun ein Produzent von Marschflugkörpern an. Diese können Ziele in weit über 1000 Kilometern Entfernung erreichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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