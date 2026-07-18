Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.07.2026 06:44:27

Bis zu 6000 Euro vom Staat: Mehrheit der E-Auto-Kaufprämien geht bisher an Tesla-Fahrer

Mit einer Kaufprämie will die Bundesregierung den Verkauf von Elektroautos ankurbeln. Bis Ende Juni werden fast 54 Millionen Euro an Neuwagenkäufer gezahlt. Daten des Bundesumweltministeriums zeigen, welche Marken bisher am stärksten profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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