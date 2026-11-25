SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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25.11.2026 20:49:11
Bis zu einer Million Satelliten: Musk darf mit SpaceX Rechenzentren im All errichten
Rund 17.000 vom Menschen geschaffene Himmelskörper umkreisen derzeit die Erde. Geht es nach Elon Musk, soll in den kommenden Jahrzehnten ein Vielfaches hinzukommen. Hunderttausende kleine Rechenzentren will SpaceX ins All schießen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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