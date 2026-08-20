Bisas Tekstil Sanayi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bisas Tekstil Sanayi hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 TRY. Im Vorjahresquartal waren 1,55 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bisas Tekstil Sanayi 461,8 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,24 Milliarden TRY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at