Bisher rund 2.700 ukrainische Flüchtlinge in Griechenland eingetroffen

ATHEN (dpa-AFX) - Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind in Griechenland 2704 ukrainische Flüchtlinge eingetroffen. Am Freitag zählte das Ministerium für Bürgerschutz 515 Neuankünfte binnen 24 Stunden, wie die Behörde mitteilte. "Wir arbeiten eng mit der Botschaft der Ukraine zusammen und unterstützen alle ukrainischen Bürger, die kommen", sagte Bürgerschutzminister Takis Theodorakis am Donnerstabend dem Sender Open TV.

In Griechenland leben bereits zahlreiche Ukrainer. Viele der bisherigen Flüchtlinge können daher wohl zunächst bei Verwandten unterkommen. An der Grenze zu Bulgarien gibt es zudem ein Auffanglager - dort sind jedoch bislang kaum Menschen eingetroffen.

Im Südosten der Ukraine leben rund 100 000 Ukrainer griechischer Abstammung. Für sie bietet die Athener Regierung besondere Unterstützung bei der Flucht nach Griechenland an und hält auch weiterhin ihre Konsulate in der Region offen.

