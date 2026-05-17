Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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17.05.2026 15:10:54
BIT Capital Dumps 1.24 Million Lemonade (LMND) Shares Worth $86 Million
According to a SEC filing dated May 13, 2026, BIT Capital GmbH reduced its stake in Lemonade (NYSE:LMND) by 1,242,797 shares during the first quarter. The estimated transaction value is $86.01 million, calculated using the average unadjusted closing price for the period. The fund ended the quarter holding 583,796 Lemonade shares, valued at $36.59 million.Lemonade, Inc. is a technology-enabled insurance provider with a strong presence in property and casualty lines. The company’s strategy centers on leveraging data science and automation to disrupt traditional insurance processes, aiming for operational efficiency and superior customer experience. Its competitive edge lies in its digital-first approach, rapid claims handling, and appeal to younger, tech-savvy policyholders.At the end of 2025, Lemonade was a top holding for BIT Capital of Berlin, Germany. After selling off more than two-thirds of its shares, the digital insurance provider isn’t even a top 10 holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
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