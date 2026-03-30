Bit Digital, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bit Digital, lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,3 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,310 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bit Digital, 0,190 USD je Aktie generiert.

Bit Digital, hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 113,56 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 108,05 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,332 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 112,93 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at