Bit Digital,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bit Digital, hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bit Digital, einen Umsatz von 22,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at