BIT Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BIT Mining lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BIT Mining -0,160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 7,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,970 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BIT Mining -0,560 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat BIT Mining mit einem Umsatz von insgesamt 23,06 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,94 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -29,99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at