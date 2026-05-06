KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.05.2026 06:10:00
Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: High Bandwidth Memory für KI-Beschleuniger
In KI-Beschleunigern steckt der superschnelle Spezialspeicher HBM – und wir erklären, wie er funktioniert: Folge 2026/9 des Podcasts Bit-Rauschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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