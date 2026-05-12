CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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12.05.2026 20:20:16
Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Slip As Hot CPI Data Triggers Risk-Off Mood
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