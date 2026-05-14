BTC Aktie
ISIN: JP3800430005
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14.05.2026 03:48:34
Bitcoin, Ethereum, XRP Fall, But Dogecoin Gains Ahead Of Crypto Act Markup In Senate: This Analyst Is Bracing For More BTC Pain Ahead
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