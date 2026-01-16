BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
17.01.2026 00:08:30
Bitcoin At $95,000 As Ethereum, XRP, Dogecoin Trend Lower After Crypto Bill Delay
This article Bitcoin At $95,000 As Ethereum, XRP, Dogecoin Trend Lower After Crypto Bill Delay originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!