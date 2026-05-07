Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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07.05.2026 20:38:02
Bitcoin Battles For $80,000, Ethereum, XRP, Dogecoin Lose 2% Despite Middle East Progress
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