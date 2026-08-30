Coinbase Aktie

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WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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30.08.2026 02:00:00

Bitcoin Could Hit $300,000 by 2030, Says Coinbase CEO Brian Armstrong. Here's Why He's Right.

Bitcoin (CRYPTO: BTC) rose 25% in August. That's making a lot of investors giddy about where Bitcoin could be headed next. Is the next big breakout coming soon?Coinbase Global CEO Brian Armstrong seems to think so. Speaking recently on the Fox Business Network, he suggested that it's "very likely" Bitcoin could reach $300,000 to $400,000 by 2030.Of course, a lot will need to go right for that to happen. For one, Bitcoin needs to maintain its upward momentum to end the year around the $100,000 price level. That will likely be enough to regain the attention of retail and institutional investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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