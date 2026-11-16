Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.11.2026 13:36:56
Bitcoin Could Hit $90,000 if the Anthropic IPO Repeats the SpaceX IPO Pattern
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