Bitcoin Depo a Aktie

Bitcoin Depo a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42151 / ISIN: US09174P3038

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19.05.2026 05:10:00

Bitcoin Depot: Nordamerikas größter Bitcoin-Automatenbetreiber ist pleite

Der Bitcoin-Automatenbetreiber Bitcoin Depot meldet Insolvenz an und macht für den Schritt zunehmend strengere staatliche Regulierungen verantwortlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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