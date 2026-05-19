Bitcoin Depo a Aktie
WKN DE: A42151 / ISIN: US09174P3038
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19.05.2026 05:10:00
Bitcoin Depot: Nordamerikas größter Bitcoin-Automatenbetreiber ist pleite
Der Bitcoin-Automatenbetreiber Bitcoin Depot meldet Insolvenz an und macht für den Schritt zunehmend strengere staatliche Regulierungen verantwortlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Bitcoin Depot Inc Registered Shs -A-
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15.03.26
|Ausblick: Bitcoin Depot A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bitcoin Depot Inc Registered Shs -A-
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