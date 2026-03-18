Bitcoin Depot A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bitcoin Depot A hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,240 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 116,0 Millionen USD – eine Minderung von 15,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 136,8 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,810 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bitcoin Depot A ein Ergebnis je Aktie von -4,220 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 614,85 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 573,70 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at