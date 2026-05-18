Bitcoin Depo a Aktie

Bitcoin Depo a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42151 / ISIN: US09174P3038

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18.05.2026 11:19:16

Bitcoin Depot Shares Crash 70% Pre-Market After Nasdaq-Listed Firm Files For Chapter 11 Bankruptcy

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