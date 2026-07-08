Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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08.07.2026 16:17:45
Bitcoin Dumps on Trump Iran Comments but History Says July Should Be Green Anyways
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