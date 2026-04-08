The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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08.04.2026 14:30:00
Bitcoin-Erfinder enttarnt? Britischer Unternehmer widerspricht New York Times
Ein Redakteur der New York Times meint, nach einer monatelangen Recherche den Erfinder Bitcoin enttarnt zu haben. Der widerspricht prompt und entschieden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu The New York Times Co.
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03.02.26
|Ausblick: The New York Times legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.01.26
|Erste Schätzungen: The New York Times stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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04.12.25
|New York Times sues Pentagon over new press restrictions (Financial Times)
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04.11.25
|Ausblick: The New York Times informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.10.25
|Erste Schätzungen: The New York Times zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The New York Times Co.
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.