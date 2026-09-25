Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.09.2026 21:19:29
Bitcoin ETFs Flipped From $5.8 Billion in Outflows to $800 Million in Inflows. Is Now the Time to Buy Bitcoin?
It has been a rollercoaster year for Bitcoin (CRYPTO:BTC).
In January, prices topped out at nearly $100,000. This summer, Bitcoin prices fell below $60,000. After a flood of fund inflows, however, Bitcoin prices are back above $80,000 for the first time since January.
Large net inflows into Bitcoin ETFs have largely been credited with the recent price surge.
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