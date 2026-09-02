Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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02.09.2026 18:53:01
Bitcoin ETFs Just Posted Their Best Month of 2026. Is the Bitcoin Rally Here to Stay?
If there's one thing that remains consistent about cryptocurrencies, it's that the digital assets remain wildly inconsistent.With Bitcoin (CRYPTO:BTC), the largest cryptocurrency in the world, coming off its best month of the year in August and its highest monthly gain (~25%) since November 2024, Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) also just posted their best month of the year.According to SoSoValue data reported by CoinTelegraph, Bitcoin ETFs saw over $3.5 billion in net inflows in August, up from just $172 million in July.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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