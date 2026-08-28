Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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28.08.2026 20:41:48
Bitcoin ETFs Just Posted Their Best Week Since October 2025. That's Why I'm Bullish on Bitcoin.
As of midday Wednesday, Aug. 26, Bitcoin (CRYPTO: BTC) traded around $78,500. It needs to gain approximately 60.5% to reach its all-time high. That's a long way off, but all rebounds have to start somewhere, and for the largest cryptocurrency, last week may mark the start of its resurgence.Spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) are providing bullish clues about the cryptocurrency's trajectory. With a big helping hand from the iShares Bitcoin ETF Trust (NASDAQ: IBIT), the largest fund in the spot Bitcoin ETF category, those ETFs hauled in $1.92 billion in new capital last week. That marks the group's best week of inflows since October 2025. Bitcoin ETFs are hauling in new cash, and that's one reason to be bullish. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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