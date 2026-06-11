BTC Aktie
ISIN: JP3800430005
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11.06.2026 14:48:25
Bitcoin ETFs Still Hold 93% Of Their BTC: Are Institutions Not Bearish After All?
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