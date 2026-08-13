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13.08.2026 11:15:36
Bitcoin Faces Brutal 2026 Bet: Polymarket Traders See $40,000 More Likely Than a Return to $100,000
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