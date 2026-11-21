In typical fashion, Bitcoin (CRYPTO:BTC) is taking investors on a bumpy ride. The world's first and most valuable digital asset has had short spurts of positive momentum this year. But in the past month, the price has tanked 28% (as of Nov. 21), with a five-day drop of 9%.

Bitcoin is currently trading nearly 14% below its 200-week moving average (WMA). According to River, a Bitcoin financial services firm, the leading cryptocurrency has only been in this territory 8.4% of the time in its entire life. It's a rare occurrence, indeed, and it shows that bearish sentiment is ruling the narrative right now.

History says the bulls should stay patient. This is when investors get paid.

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