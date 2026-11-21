Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
|
21.11.2026 14:19:41
Bitcoin Has Traded Below Its 200-Week Average Only 8.4% of the Time. History Says This Is When Patient Investors Get Paid.
In typical fashion, Bitcoin (CRYPTO:BTC) is taking investors on a bumpy ride. The world's first and most valuable digital asset has had short spurts of positive momentum this year. But in the past month, the price has tanked 28% (as of Nov. 21), with a five-day drop of 9%.
Bitcoin is currently trading nearly 14% below its 200-week moving average (WMA). According to River, a Bitcoin financial services firm, the leading cryptocurrency has only been in this territory 8.4% of the time in its entire life. It's a rare occurrence, indeed, and it shows that bearish sentiment is ruling the narrative right now.
History says the bulls should stay patient. This is when investors get paid.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paid IncShs
Analysen zu Paid IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.