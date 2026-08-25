Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.08.2026 04:28:49
Bitcoin Hits $80,000 for the First Time Since May, Apex Crypto Up 25% in a Week
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