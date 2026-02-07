Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
Bitcoin Is Crashing Again: Is It Finally Time to Buy This Top Cryptocurrency?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has struggled since October when a wave of liquidations rattled investor confidence. On Feb. 5, it slipped below $63,000 and is down over 30% in the past three months. It has erased all the gains it made since President Donald Trump's election, when pro-crypto optimism ignited a spectacular 2025 rally.This year is a different story. Uncertainty rules in various forms, from crypto regulation to Bitcoin's long-term narrative and the broader economic outlook. If you've been looking for a reasonable entry point, the current climate of fear could represent an opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
