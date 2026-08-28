Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
28.08.2026 11:18:00
Bitcoin Is Flashing All the Signs That It May Have Finally Bottomed. Is It Time to Buy Bitcoin Again?
With Bitcoin (CRYPTO: BTC) rallying aggressively and rising above $78,000 on Aug. 24, the coin may well be finally exiting its bear market, which started in October 2025. Earlier in August, the asset manager VanEck published a report arguing that a majority of the indicators it tracks to identify the coin's cyclical lows had fired, suggesting that a new bull phase may be on the way relatively soon.So does this mean that it's time to buy Bitcoin again, assuming investors weren't accumulating it through the decline?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.