Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.05.2026 15:57:00
Bitcoin Is Nearly Unhackable. Your Wallet Isn't (Even If You Got It Straight From the Apple App Store).
G. Love has had better weeks.The Philadelphia musician (real name Garrett Dutton, frontman of the blues-rock band G. Love & Special Sauce) recently set up a new laptop and needed to install the app for his Ledger hardware wallet. He went to the Apple App Store, found what looked like the right app, and downloaded it. Routine stuff, especially if you're a longtime crypto owner like G. Love.But it wasn't the right app. The one he downloaded and installed from the official App Store was a scam designed to drain crypto wallets. G. Love had $420,000 of Bitcoin (CRYPTO: BTC) in his crypto wallet. After installing that app, he had nothing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 300,00
|0,14%
|Apple Inc.
|249,35
|1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.