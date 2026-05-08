Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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08.05.2026 15:57:00

Bitcoin Is Nearly Unhackable. Your Wallet Isn't (Even If You Got It Straight From the Apple App Store).

G. Love has had better weeks.The Philadelphia musician (real name Garrett Dutton, frontman of the blues-rock band G. Love & Special Sauce) recently set up a new laptop and needed to install the app for his Ledger hardware wallet. He went to the Apple App Store, found what looked like the right app, and downloaded it. Routine stuff, especially if you're a longtime crypto owner like G. Love.But it wasn't the right app. The one he downloaded and installed from the official App Store was a scam designed to drain crypto wallets. G. Love had $420,000 of Bitcoin (CRYPTO: BTC) in his crypto wallet. After installing that app, he had nothing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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