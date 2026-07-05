Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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05.07.2026 13:30:00
Bitcoin Is Now in Bear Market Territory. But Here are 3 Catalysts That Could Lead to a Recovery.
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is now down by more than 50% from its October 2025 peak of $126,080.That qualifies as a bear market. Three catalysts in particular could plausibly reset the trend and cause the coin to climb again, so let's examine each.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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