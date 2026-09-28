Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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28.09.2026 14:26:51
Bitcoin Is Soaring Again. Will It Hit $100,000 by the End of 2026?
Excitement around cryptocurrency has waned for much of the year, but lately, it's been picking up steam again. The leading digital currency, Bitcoin (CRYPTO:BTC), has been soaring since around mid-August. Back then, it was around $65,000 and trading sideways in recent months. But last week, it was getting close to $90,000, as it hit levels it hadn't been at since early in the year.
Could the rally continue, and is it probable for Bitcoin to hit $100,000 before the end of 2026?
Image source: Getty Images.
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