Bitcoin Is Soaring Again. Will It Hit $100,000 by the End of 2026?

Excitement around cryptocurrency has waned for much of the year, but lately, it's been picking up steam again. The leading digital currency, Bitcoin (CRYPTO:BTC), has been soaring since around mid-August. Back then, it was around $65,000 and trading sideways in recent months. But last week, it was getting close to $90,000, as it hit levels it hadn't been at since early in the year.

Could the rally continue, and is it probable for Bitcoin to hit $100,000 before the end of 2026?

Image source: Getty Images.

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