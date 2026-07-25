BTC Aktie
ISIN: JP3800430005
|
25.07.2026 06:17:00
Bitcoin Just Hit a 30-Day High Above $65,000. Where Does BTC Go From Here?
Is Bitcoin (CRYPTO: BTC) ready to break out to the upside? This is what the bulls are hoping for, especially as the world's top cryptocurrency has climbed 11% since the start of July (as of the afternoon of July 22). Bitcoin currently sits just under $66,000 per unit.Where does the oldest, most valuable digital asset go from here? To be clear, no one knows. But these two factors have gotten in the way of sustainable price appreciation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BTC Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BTC Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.