Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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28.08.2026 13:17:00
Bitcoin Just Topped $81,000. Is It Really Possible Bitcoin Could Hit $100,000 By the End of the Year?
In a period of just three days in August, Bitcoin (CRYPTO: BTC) soared by more than 20%. At one point, the world's most popular cryptocurrency briefly topped $81,000 before pulling back to $80,000.As a result, there's now increasing speculation that Bitcoin might be able to hit a price of $100,000 by the end of this year. But just how likely is that scenario?Bitcoin's recent gains can be chalked up to a change in investor sentiment. The easiest way to see this is in the Crypto Fear & Greed Index. After being in "fear" territory for most of the summer, it suddenly tipped into "extreme greed" territory in mid-August.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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