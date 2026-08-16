Riot Platforms Aktie
WKN DE: A2H51D / ISIN: US7672921050
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16.08.2026 12:30:00
Bitcoin Miner Riot Platforms Just Signed a $9 Billion Compute Deal With Anthropic. Why AI Is Now the Key to Valuing Bitcoin Mining Stocks.
As the crypto winter marches on, Bitcoin has now plummeted nearly 28% this year. This has been particularly difficult for companies like Bitcoin miners that are valued based on their Bitcoin holdings.Luckily, however, Bitcoin mining is made possible through powerful data centers that use high-speed computers to solve cryptographic puzzles to earn and mine new Bitcoins. Data centers are also fueling the artificial intelligence (AI) revolution.As crypto continues to struggle, some Bitcoin mining companies have retrofitted their facilities to power AI. Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) just entered into a $9 billion agreement to provide AI compute to Anthropic. Here's why AI is key to valuing crypto-mining companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Riot Platforms
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04.08.26
|Ausblick: Riot Platforms präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.04.26
|Ausblick: Riot Platforms legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Riot Platforms
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