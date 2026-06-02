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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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02.06.2026 17:15:21
Bitcoin Plunges Below $68,000, ETH, XRP Lose Over 2%: What Is Going On With Crypto?
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