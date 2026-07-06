BTC Aktie
ISIN: JP3800430005
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06.07.2026 20:14:26
Bitcoin Reclaims $63,000 as Ethereum, XRP, Dogecoin Stay Resilient Despite Saylor’s Major BTC Sale
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