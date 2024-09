Bitcoin steigt über 61.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag über 61.000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp am späten Nachmittag auf 61.331 US-Dollar zu. Dies ist der höchste Stand seit Ende August. Am Morgen hatte der Bitcoin noch unter 58.000 Dollar notiert.

Die Anleger warten auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen wird. Es wird mindestens eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Aber auch eine Reduktion um 0,50 Prozentpunkte gilt als möglich.

"Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen jenseits des Atlantiks könnte den Risikoappetit der Anleger wieder befeuern", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research. "Eine der zentralen Fragen wird sein, ob sich der US-Währungshüter zu einem XL-Zinsschritt hinreißen lässt oder zunächst behutsam an den Zinsschrauben nach unten dreht." Da der Bitcoin keine Zinsen abwirft, profitiert er von einer geldpolitischen Lockerung./jsl/nas