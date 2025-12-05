Bitcoin Suisse Aktie
WKN DE: BTC000 / ISIN: NET000BTC000
|
05.12.2025 07:28:49
Bitcoin Suisse: Was eine Trefferquote von 75 Prozent über die Kryptomärkte verrät
Jeweils zum Jahresende gibt Bitcoin Suisse seine Vorhersagen für die wichtigsten Marktentwicklungen im Krypto-Bereich bekannt. Für 2025 erzielten wir dabei eine Trefferquote von 75 Prozent über elf Vorhersagen hinweg. Doch die Verteilung der Resultate verrät mehr als die Zahl selbst: Die Märkte reagieren zunehmend auf Infrastrukturentwicklungen statt auf Stimmungsschwankungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bitcoin Suissemehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bitcoin Suissemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.