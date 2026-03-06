Bitcoin Suisse Aktie
WKN DE: BTC000 / ISIN: NET000BTC000
|
06.03.2026 05:01:47
Bitcoin Suisse CEO: «Die Situation für unsere Leute ist alles andere als einfach»
Aussentermin: finews war diese Woche bei Bitcoin Suisse zu Gast. Der Kryptohändler hat mitten in Zug neue Büroräumlichkeiten bezogen. CEO Andrej Majcen spricht über den Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr, den Krypto-Winter und über die aktuelle Lage im Nahen Osten. «Unsere Leute haben Angst», sagt er. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
