Bitcoin Suisse Aktie
WKN DE: BTC000 / ISIN: NET000BTC000
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23.06.2026 11:33:58
Bitcoin Suisse erhält MiCAR-Lizenz und nimmt Europa ins Visier
Der Zuger Kryptofinanzdienstleister Bitcoin Suisse treibt seine internationale Expansion voran. Die Tochtergesellschaft Bitcoin Suisse (Europe) AG hat von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein die MiCAR-Lizenz erhalten und kann damit ihre Dienstleistungen künftig in ausgewählten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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