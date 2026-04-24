Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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24.04.2026 14:03:36
Bitcoin To Hit $145,000 By End Of 2026, Arthur Hayes Predicts
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