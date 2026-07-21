Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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21.07.2026 20:20:37
Bitcoin Tops $66,000 As Ethereum, XRP, Dogecoin Rally On White House Backing CLARITY Act Ethics Package
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