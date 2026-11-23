Bitcoin Well lud am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,23 Prozent auf 14,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bitcoin Well 34,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at