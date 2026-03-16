Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.03.2026 14:36:09
Bitcoin Zooms To $74,000 After $793M ETF Inflows: Can It Hit $80,000 Next?
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