Uptrend Aktie
WKN DE: A0H1KX / ISIN: US91688L2007
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05.10.2026 12:46:00
Bitcoin’s big bounce has graduated to a longer-term uptrend. Is it too late to buy?
A bullish “golden cross” technical pattern has appeared for the first time in more than three years. The last one worked out pretty well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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