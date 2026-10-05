Uptrend Aktie

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WKN DE: A0H1KX / ISIN: US91688L2007

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05.10.2026 12:46:00

Bitcoin’s big bounce has graduated to a longer-term uptrend. Is it too late to buy?

A bullish “golden cross” technical pattern has appeared for the first time in more than three years. The last one worked out pretty well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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