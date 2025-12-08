:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
08.12.2025 22:27:54
Bitcoin's Momentum Appears to Be Holding After 3% Weekend Move Higher
As far as mission-critical cryptocurrencies are concerned, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has to be the top token investors are paying closest attention to right now. Whether that's because of Bitcoin's status as a portfolio diversifier for investors of all sizes and investment styles, or because of Bitcoin's importance to the functioning of the global economy, or to treasury companies and other corporations that hold Bitcoin on their balance sheets (including governments), Bitcoin's proponents are numerous. In other words, there are plenty of vested interests in keeping Bitcoin's price headed in one direction-higher. And since Bitcoin is generally viewed as a correlated asset to others on the more speculative end of the risk spectrum (such as high-growth tech stocks), when the economy is booming, it's generally party time for Bitcoin investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
