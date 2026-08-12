Bitdeer Technologies Group Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bitdeer Technologies Group Registered A lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 228,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at